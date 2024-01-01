На севере Пермского края в часть населённых пунктов вернули электричество До места обрывов на ЛЭП добираются на болотоходах Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

Главы Березниковского и Соликамского городских округов Алексей Казаченко и Александр Русанов рассказали, что происходит на территории их муниципалитетов в связи с авариями на ЛЭП, оставившими жителей без света и воды.

По словам Казаченко, сегодня с 8 утра аварийно-восстановительные бригады расчищали от упавших деревьев линии электропередач между БКПРУ-4 и водозабором «Извер». Вечером работников забрали на болотоходах. Их отогреют и дадут передохнуть, чтобы после продолжить работу.

Глава Соликамского округа Александра Русанова к вечеру 6 ноября электроснабжение было восстановлено в с.Бараново, д.Зуева, п. Нижний склад, с.Григорово и д.Кузнецова.

Сколько именно жителей сейчас продолжают сидеть без электроснабжения и воды, чиновники не сообщили.

Как ранее писал «Новый компаньон» в начале ноября на севере Прикамья из-за сильного ветра и снегопадов были повреждены линии электропередачи и остановлены водозаборы. Десятки населённых пунктов остались без света и воды. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики «Россети Урал» вводили режим повышенной готовности, часть детсадов и школ временно приостановили работу. Для жителей был организован подвоз воды.

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