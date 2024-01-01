Глава Прикамья прокомментировал ситуацию с коммунальной аварией на севере региона Люди несколько дней сидели без воды и электричества Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин впервые публично высказался о коммунальной аварии, которая произошла на севере региона в конце прошлой недели, когда из-за непогоды были повреждены линии электропередач и остановлены водозаборы.

По словам глава Прикамья, сейчас завершаются работы по восстановлению электросетей.

«Поручил министру ЖКХ работать на месте и координировать ход восстановительных работ.Главам всех муниципалитетов поручил лично контролировать завершение восстановительных работ, усилить контроль за подвозом воды и незамедлительно реагировать на все обращения жителей по этому вопросу», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Махонин также заявил, что до конца дня электроснабжение должно быть восстановлено во всех населённых пунктах Прикамья.

Как ранее писал «Новый компаньон», к остановке подачи электро- и водоснабжения в ряде округов Верхнекамья привели обильные снегопады и сильный порывистый ветер. Десятки населённых пунктов остались без света и воды. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики «Россети Урал» ввели режим повышенной готовности.

Во вторник, 5 ноября, энергетики отчитались о ремонтных работах на электросетях, которые пострадали от сильного ветра и метели на севере региона. Они завершили ликвидацию повреждений на сетевых объектах в Березниковском, Соликамском и Красновишерском округах.

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