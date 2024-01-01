На севере Пермского края энергетики устранили последствия обрывов электросетей Основные ремонтные работы шли в трёх округах Поделиться Твитнуть

В пресс-службе компании «Россети Урал» отчитались о ремонтных работах на электросетях, которые пострадали от сильного ветра и метели на севере региона.

Энергетики завершили ликвидацию повреждений на сетевых объектах в Березниковском, Соликамском и Красновишерском округах. Кроме того, энергетикам пришлось ремонтировать сети в ряде населённых пунктов в Губахинском, Ильинском и Добрянском округах. Аварийно-восстановительные работы проводили более 320 специалистов и около 120 единиц техники.

Всего в ходе ремонта были осмотрены 1,4 тыс. км высоковольтных линий, устранены более ста обрывов проводов. Также энергетики удалили гололёдно-изморозевые отложения более чем на 300 км линий электропередачи и сняли более 500 упавших от порывов ветра деревьев.

Пока не решена ситуация с водозабором «Извер», который находится в Березниках.

Это связано с тем, что территориальная сетевая организация, отвечающая за его электроснабжение, не может обеспечить стабильную работу находящейся в её зоне ответственности кабельно-воздушной линии 10 кВ, питающей водозабор, отметили в «Пермэнерго».

Сейчас все объекты, которые находятся в зоне ответственности «Пермэнерго», этой территории, функционируют в обычном режиме.

Напомним, к остановке подачи электро- и водоснабжения в ряде округов Верхнекамья привели обильные снегопады и сильный порывистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики «Россети Урал» ввели режим повышенной готовности.

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