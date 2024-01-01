Зарина Ситдикова В северных округах Прикамья продолжаются работы по восстановлению подачи воды и электричества К аварийным ситуациям привели неблагоприятные погодные условия Поделиться Твитнуть

На севере Пермского края продолжаются работы по ликвидации аварий на коммунальных сетях. К остановке подачи электро- и водоснабжения в ряде округов привели обильные снегопады и сильный порывистый ветер, накрывшие Верхнекамье 3 ноября. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики «Россети Урал» ввели режим повышенной готовности.

Последствия стихии устраняют в Березниках. По информации главы города Алексея Казаченко, к вечеру 3 ноября в округе восстановлено электроснабжение в Турлавах, Пермяково, Левино, Володином Камне, Усолье, частично в Орле, Пыскоре и Берёзовке. Завершены осмотры воздушных линий электропередачи. Составлен план-график аварийно-восстановительных работ в оставшихся без света населённых пунктах.

Из-за отсутствия электроэнергии остаются проблемы с водоснабжением. Утром 4 ноября восстановительные работы на водозаборах округа возобновились.

В Соликамске, по данным на 11:00 4 ноября, также продолжается восстановление электроснабжения. На ликвидации последствий непогоды работают девять аварийных бригад Соликамского РЭС ПО БЭС филиала ОАО «МРСК Урала-Пермэнерго». Работы ведутся в сёлах Жуланово, Касиб, Осокино, посёлках Басим, Затон, Усовский и деревнях Лобаново, Лога и Тренина. Локальные проблемы, возникшие после подключения, устраняются в сёлах Городище, Верхнее Мошево, Половодово, Сёла, деревнях Чертёж, Левина, Ёскина и п. Нижнее Мошево.

Из-за отсутствия электроэнергии пока не запущено водоснабжение в ряде населённых пунктов. В северной части Соликамства подача воды восстановлена.

По данным пресс-службы филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго», в работах по устранению последствий непогоды участвуют порядка 42 бригад в составе 140 человек с привлечением 54 единиц техники и спецтехники.

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