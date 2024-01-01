Алёна Бронникова Из-за непогоды жители Березников в Пермском крае остались без воды и электричества Ведётся работа по устранению аварии Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Жители Березников в Пермском крае остались без воды и электричества. Неблагоприятные погодные условия вечером 2 ноября привели к обрывам на сетях электроснабжения и аварийному отключению водоснабжения.

«Вчера вечером из-за неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения. Протяженность повреждённых участков — до 10 км. Отсутствие электроэнергии привело к остановке водозабора "Извер". Не в полную силу работает "Усолка"», — написал в своём telegram-канале глава Березников Алексей Казаченко.

Электричество пропало в нескольких населённых пунктах округа, водоснабжение отсутствует в многоквартирных домах и социальных объектах в разных районах города. По словам мэра, над устранением аварии сейчас работают шесть бригад ОРЭС и МРСК.

По данным telegram-канала «СлуховойАнализатор», ночью без электричества осталась половина Губахи. Проблемы также наблюдаются в Красновишерском округе (микрорайон УЖД, посёлки Вишерогорск и Усть-Язьва), а также в нескольких населённых пунктах Соликамского округа. В ЕДДС сообщили, что электричество отсутствует в связи с аварией на сетях, сроки устранения не называются.

Накануне в Пермском крае объявили штормовое предупреждение. В регионе 3 ноября ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, в северных и восточных районах — до 20 мм и более за 12 ч.

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