Алёна Бронникова
Из-за непогоды жители Березников в Пермском крае остались без воды и электричества
Ведётся работа по устранению аварии
Жители Березников в Пермском крае остались без воды и электричества. Неблагоприятные погодные условия вечером 2 ноября привели к обрывам на сетях электроснабжения и аварийному отключению водоснабжения.
«Вчера вечером из-за неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения. Протяженность повреждённых участков — до 10 км. Отсутствие электроэнергии привело к остановке водозабора "Извер". Не в полную силу работает "Усолка"», — написал в своём telegram-канале глава Березников Алексей Казаченко.
Электричество пропало в нескольких населённых пунктах округа, водоснабжение отсутствует в многоквартирных домах и социальных объектах в разных районах города. По словам мэра, над устранением аварии сейчас работают шесть бригад ОРЭС и МРСК.
По данным telegram-канала «СлуховойАнализатор», ночью без электричества осталась половина Губахи. Проблемы также наблюдаются в Красновишерском округе (микрорайон УЖД, посёлки Вишерогорск и Усть-Язьва), а также в нескольких населённых пунктах Соликамского округа. В ЕДДС сообщили, что электричество отсутствует в связи с аварией на сетях, сроки устранения не называются.
Накануне в Пермском крае объявили штормовое предупреждение. В регионе 3 ноября ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, в северных и восточных районах — до 20 мм и более за 12 ч.
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