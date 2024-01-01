На север Прикамья ликвидировать коммунальную аварию отправили зампреда правительства
Андрей Кокорев приехал в Березники
Заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Кокорев прибыл в Березники для координации работы по ликвидации аварии на сетях электроснабжения, которая оставила без света и воды многие населённые пункты.
Чиновник прибыл на место 6 ноября.
Напомним, ранее губернатор Пермского края отправил в Березники министра ЖКХ края Артёма Балахнина, поручив ему разобраться с ситуацией. Андрей Кокорев в краевом правительстве является куратором коммунального блока.
В начале ноября на севере Прикамья из-за сильного ветра и снегопадов были повреждены линии электропередачи и остановлены водозаборы. Авария на сетях привела к отсутствию света и воды во многих населённых пунктах.
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