На север Прикамья ликвидировать коммунальную аварию отправили зампреда правительства Андрей Кокорев приехал в Березники Поделиться Твитнуть

Андрей Кокорев

Константин Долгановский

Заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Кокорев прибыл в Березники для координации работы по ликвидации аварии на сетях электроснабжения, которая оставила без света и воды многие населённые пункты.

Чиновник прибыл на место 6 ноября.

Напомним, ранее губернатор Пермского края отправил в Березники министра ЖКХ края Артёма Балахнина, поручив ему разобраться с ситуацией. Андрей Кокорев в краевом правительстве является куратором коммунального блока.

В начале ноября на севере Прикамья из-за сильного ветра и снегопадов были повреждены линии электропередачи и остановлены водозаборы. Авария на сетях привела к отсутствию света и воды во многих населённых пунктах.

В Березниках до сих пор не могут восстановить работу водозабора «Извер».

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