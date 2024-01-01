Депутат заксобрания Прикамья откроет магазин в фуд-траке
Алексей Петров из Коми-округа ранее анонсировал производство шоколада
Депутат парламента Прикамья от Коми-Пермяцкого округа, бизнесмен Алексей Петров объявил о запуске в Перми своего магазина в фуд-траке, где можно будет купить продукты питания, произведённые на его предприятиях. Речь идёт о колбасах, сырах и так. далее.
Магазин будет позиционироваться «островок фермерской, кудымкарской продукции», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Алексея Петрова.
Как пояснил парламентарий, он разместил заказ на изготовление 8-метрового фуд-трака на российском заводе Mobitruck. В апреле его должны сделать. Внутри магазина «на колесах» будет работать продавец. Там же разместят необходимое оборудование и товары.
Напомним, на этой неделе стало известно, что Петров планирует запустить в Кудымкаре производство колотого шоколада с добавлением местных ягод и орехов, а также расширить действующий сырзавод. В шоколад будут добавлять клюкву, бруснику, орехи и продавать на развес и в упаковках. В будущем этот шоколад планируется изготавливать в виде национальных коми-пермяцких фигур.
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