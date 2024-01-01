Депутат заксобрания Прикамья откроет магазин в фуд-траке Алексей Петров из Коми-округа ранее анонсировал производство шоколада Поделиться Твитнуть

Депутат парламента Прикамья от Коми-Пермяцкого округа, бизнесмен Алексей Петров объявил о запуске в Перми своего магазина в фуд-траке, где можно будет купить продукты питания, произведённые на его предприятиях. Речь идёт о колбасах, сырах и так. далее.

Магазин будет позиционироваться «островок фермерской, кудымкарской продукции», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Алексея Петрова.

Как пояснил парламентарий, он разместил заказ на изготовление 8-метрового фуд-трака на российском заводе Mobitruck. В апреле его должны сделать. Внутри магазина «на колесах» будет работать продавец. Там же разместят необходимое оборудование и товары.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Петров планирует запустить в Кудымкаре производство колотого шоколада с добавлением местных ягод и орехов, а также расширить действующий сырзавод. В шоколад будут добавлять клюкву, бруснику, орехи и продавать на развес и в упаковках. В будущем этот шоколад планируется изготавливать в виде национальных коми-пермяцких фигур.

Алексей Петров был избран депутатом краевого парламента в 2009 году. По данным checko.ru, он является учредителем и директором компании по аренде и управлению недвижимости в Кудымкаре ООО «Маркетинг», а также президентом Ассоциации производителей национальной продукции коми-пермяцкого народа «Парма». Основал мясокомбинат «Петровский мясной дом», развивает в округе заведения общественного питания. В октябре прошлого года в Перми закрылся его магазин коми-пермяцкой кухни «Петровскöй. Миян продукттэз». В марте этого года Петров вошёл в состав совета директоров АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования».

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