Алёна Бронникова В состав совета директоров ПАИЖК войдёт депутат пермского заксобрания Комитет по развитию инфраструктуры поддержал кандидатуру Алексея Петрова Поделиться Твитнуть

Депутат Законодательного собрания Пермского края от Коми-Пермяцкого округа Алексей Петров войдёт в состав совета директоров АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК). Об этом стало известно на заседании комитета ведомства по развитию инфраструктуры 19 марта.

«Для включения в состав совета директоров акционерного общества «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» предлагается кандидатура Петрова Алексея Алексеевича. Я думаю, что его все поддержат. Предлагаю утвердить предложенную кандидатуру», — сообщил в своём докладе председатель комитета Павел Черепанов.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Петрова. По итогам рассмотрения вопроса решение было принято.

Алексей Петров был избран депутатом краевого парламента в 2009 году. По данным checko.ru, он является учредителем и директором компании по аренде и управлению недвижимости в Кудымкаре ООО «Маркетинг», а также президентом ассоциации производителей национальной продукции коми-пермяцкого народа «Парма». Основал мясокомбинат «Петровский мясной дом», развивает в округе заведения общественного питания. В октябре в Перми закрылся его магазин коми-пермяцкой кухни «Петровскöй. Миян продукттэз».

ПАИЖК было создано в 2005 году. Акционерное общество предоставляет займы и прочие виды кредитов в рамках завершения долгостроев, исполняет функции техзаказчика. Организацией с ноября 2023 года руководит Иван Лоскутов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.