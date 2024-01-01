И.о. гендиректора Фонда развития Пермского края назначен Иван Лоскутов Прежний руководитель Армен Арутюнян покинул пост по обоюдному согласию с акционером Поделиться Твитнуть

Иван Лоскутов / фото: КРПК

Гендиректор Фонда развития Пермского края (ФРПК) Армен Арутюнян покинул пост по обоюдному согласию с акционером. Он переходит на работу в бизнес-структуру. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на ФРПК.

Арутюнян проработал в должности с ноября 2023 года. До этого он был членом совета директоров ООО «Пермская судоверфь» и руководитель проекта развития судостроения ФРПК. Предыдущий руководитель ФРПК Алексей Бураков, как сообщалось, перейдёт на работу в администрацию губернатора.

Исполняющим обязанности генерального директора Фонда развития Пермского края назначен Иван Лоскутов, работавший когда-то зампрокурора Перми. Он также является руководителем АО «Корпорация развития Пермского края» и АО «ПАИЖК».

ФРПК, находящийся полностью в собственности правительства края, в настоящее время активно занимается реконструкцией здания по улице Окулова, 4, здесь разместится гостиничный комплекс. Также ФРПК осуществляет работы по строительству ледовой арены в микрорайоне Ива и участвует в управлении конгрессно-выставочным центром «Пермь Экспо».

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