Бывший глава ФРПК Алексей Бураков может перейти на работу в администрацию губернатора Гендиректором фонда стал Армен Арутюнян Поделиться Твитнуть

Алексей Бураков

Константин Долгановский

В АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) сменился гендиректор — вместо Алексея Буракова им утверждён Армен Арутюнян, член совета директоров ООО «Пермская судоверфь» и руководитель проекта развития судостроения ФРПК. Он же будет председателем правления фонда.

При этом, как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», краевые власти изменили структуру управления ФРПК — управлять фондом будет правление из топ-менеджеров ФРПК, его состав наблюдательным советом уже утверждён. Стратегические управленческие решения по-прежнему останутся за наблюдательным советом.

Алексей Бураков в начале ноября также завершил работу в госкомпаниях АО «Корпорация развития Пермского края» и АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования», где занимал руководящие посты. Новым гендиректором этих организаций назначен Иван Лоскутов, бывший пермский прокурор, ранее руководивший службой безопасности КРПК.

По данным издания, Алексей Бураков перейдет на работу в администрацию губернатора. Его должность пока не раскрывается. В сферу его задач войдет взаимодействие с крупными инвесторами по реализации инфраструктурных проектов и привлечению в экономику региона инвестиций.

Напомним, Алексей Бураков возглавил Корпорацию развития Пермского края в 2020 году, а в Фонд развития Пермского края пришёл в 2021 году.

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