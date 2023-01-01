Алёна Бронникова В центре Перми закрылся магазин коми-пермяцкой продукции Владелец планирует открыть новые объекты в более доступном месте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском жилом комплексе по ул. Механошина, 15 закрылся магазин коми-пермяцкой кухни «Петровскöй. Миян продукттэз». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на местные СМИ.

На прилавках магазина «Петровскöй» были представлены продукты от «Петровского мясного дома», пекарни «Новая мельница» и Кудымкарского молокозавода. Сейчас на его месте расположен мясной магазин.

Проект в 2020 году организовал предприниматель и депутат краевого парламента от Коми-Пермяцкого округа Алексей Петров. Владелец магазина объяснил 59.ru, что объект был закрыт в связи с неудобным расположением для транспорта и покупателей. В планах открыть новые торговые точки. Рассматриваются более доступные места, в том числе внутри торговых центров.





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