Алёна Бронникова В Прикамье запустят производство шоколада с местными ягодами и орехами Продукт будут выпускать в Кудымкаре и продавать в нескольких муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Депутат парламента Прикамья от Коми-Пермяцкого округа Алексей Петров планирует запустить в Кудымкаре производство колотого шоколада с добавлением местных ягод и орехов, а также расширить действующий сырзавод. Об это он сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

В шоколад будут добавлять клюкву, бруснику, орехи и продавать на развес и в упаковках. Алексей Петров намерен в будущем изготавливать его и в виде национальных коми-пермяцких фигур. Объёмы производства будут небольшими, но помимо Кудымкара, продукция будет продаваться и в других территориях, в том числе в Перми. Объёмы выпуска молочной продукции в результате расширения планируется увеличить не менее чем на 50% до 1,5—2 т молока.

Проект рассчитан на два года. Для размещения производств предприниматель выкупил из муниципальной собственности здание на ул. Ленина и уже приступил к реконструкции. Здесь также будет обустроен демонстрационный зал, где процесс изготовления сыра и шоколада будут показывать туристам. Закупка оборудования для обеих линий, по оценке предпринимателя, обойдётся в 50 млн руб.

В прошлом году в Перми закрылся магазин коми-пермяцкой кухни «Петровскöй. Миян продукттэз» Алексея Петрова. Владелец объяснил, что объект был закрыт в связи с неудобным расположением для транспорта и покупателей, и в планах открыть новые торговые точки.

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