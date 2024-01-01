Алёна Бронникова В Перми отреставрируют одно из исторических зданий Красных казарм Проект получил одобрение госэкспертизы Поделиться Твитнуть

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Офицерский дом», расположенного на ул. Красные Казармы, 7. Здание входит в состав ансамбля «Красные казармы, которые посещали в разные годы Кирсанова К.И. и Крупская Н.К.».

Согласно опубликованному на сайте Государственной инспекции по охране ОКН Пермского края акту экспертизы, проект реставрации трёхэтажного здания был подготовлен ООО «Пермстроймет+». Работы будут включаться себя ремонт крыши, фундамента и внутридомовых инженерных систем. Дом является жилым.

Результаты обследования здания показали, что стропильная система и фундаменты находятся в работоспособном состоянии. Состояние кровельного покрытия, утеплителя чердачного перекрытия, внутренних сетей электроснабжения и освещения, ХВС и ГВС, отмостки определяется как неудовлетворительное, отсутствует гидроизоляция фундаментов.

Проектными решениями предусматривается устройство гидроизоляции фундаментов, отмостки, организованного водостока, ограждения кровли и снегозадержания, выборочный ремонт отдельных элементов стропильной системы, замена деревянной обрешётки кровли, слуховых окон и кровельного покрытия, огнебиозащита деревянных конструкций крыши, ремонт внутренних инженерных и пр. Указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН.

Строительство казарм началось летом 1910 года, к концу 1911-го были полностью завершены здания первой очереди и построены 10 складских — служебных зданий второй очереди. Казармы получили название «Красных» благодаря красному кирпичу, использовавшемуся при их постройке.

Напомним, в районе Красных казарм снесли исторические дома из красного кирпича по ул. Чернышевского, 21 и 21б. Демонтаж зданий вызвал общественный резонанс, однако в краевой инспекции по охране памятников сообщили, что они не являются ОКН. В июне 2024 года губернатор Прикамья подписал постановление об утверждении границ зон охраны объекта. В территорию вошли несколько домов, расположенных по адресам: ул. Красные Казармы, 6, 7, 8, 9 и 10, ул. Чернышевского, 41, 41а и 41б.

Ранее краевая инспекция по охране ОКН опубликовала приказ о признании неудовлетворительным состояния здания «Штаб бригады» по ул. Красные Казармы, 6. В настоящее время этот дом пустует, последние жильцы выехали в 2021 году.

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