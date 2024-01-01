В Перми утвердили охранную зону Красных казарм
Соответствующее постановление подписал губернатор
Глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал постановление об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «"Красные казармы", которые посещали в разные годы Кирсанов К.И. и Крупская Н.К.».
Речь идёт о нескольких домах, расположенных по адресу: ул. Красные Казармы, 6, 7, 8, 9 и 10, ул.Чернышевского д.41,41а и 4б. Постановление также регулирует режим использования земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.
На схеме обозначены объекты культурного наследия и зоны регулирования объектов застройки.
В постановлении сказано, что контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя краевого правительства по вопросам образования, культуры и спорта.
Напомним, в ноябре 2022 года соучредителю СГ «Развитие» Александру Равцову была передана в аренду территория бывшего завода по ремонту артиллерии «Арсенал 39». Участок находится в собственности РФ, его зонирование не запрещает жилищное строительство. Компания «Мегаполис» в 2021 году выкупила у «Сатурн-Р» участок под застройку в районе Красных казарм.
Затем на территории снесли исторические дома из красного кирпича по ул. Чернышевского, 21 и 21б. Демонтаж зданий вызвал общественный резонанс, однако в краевой инспекции по охране памятников сообщили, что они не являются объектами культурного наследия (ОКН) и не входят в состав ОКН регионального значения — ансамбль «Красные казармы».
В конце января этого года минимущества Прикамья утвердило планировку пустыря рядом с ЖК «Арсенал». Его планируется застроить многоэтажками. Речь идет об участке, ограниченном улицами Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Карла Модераха, Василия Татищева и Героев Хасана. Застройку будет вести «Мегаполис». Компания взяла на себя обязательства по строительству детского сада на 100 мест. Также планируется возвести здесь детскую поликлинику. Впоследствии её безвозмездно передадут в краевую собственность.
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