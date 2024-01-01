В Перми утвердили охранную зону Красных казарм Соответствующее постановление подписал губернатор Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал постановление об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «"Красные казармы", которые посещали в разные годы Кирсанов К.И. и Крупская Н.К.».

Речь идёт о нескольких домах, расположенных по адресу: ул. Красные Казармы, 6, 7, 8, 9 и 10, ул.Чернышевского д.41,41а и 4б. Постановление также регулирует режим использования земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.

На схеме обозначены объекты культурного наследия и зоны регулирования объектов застройки.

В постановлении сказано, что контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя краевого правительства по вопросам образования, культуры и спорта.

Напомним, в ноябре 2022 года соучредителю СГ «Развитие» Александру Равцову была передана в аренду территория бывшего завода по ремонту артиллерии «Арсенал 39». Участок находится в собственности РФ, его зонирование не запрещает жилищное строительство. Компания «Мегаполис» в 2021 году выкупила у «Сатурн-Р» участок под застройку в районе Красных казарм.

Затем на территории снесли исторические дома из красного кирпича по ул. Чернышевского, 21 и 21б. Демонтаж зданий вызвал общественный резонанс, однако в краевой инспекции по охране памятников сообщили, что они не являются объектами культурного наследия (ОКН) и не входят в состав ОКН регионального значения — ансамбль «Красные казармы».

В конце января этого года минимущества Прикамья утвердило планировку пустыря рядом с ЖК «Арсенал». Его планируется застроить многоэтажками. Речь идет об участке, ограниченном улицами Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Карла Модераха, Василия Татищева и Героев Хасана. Застройку будет вести «Мегаполис». Компания взяла на себя обязательства по строительству детского сада на 100 мест. Также планируется возвести здесь детскую поликлинику. Впоследствии её безвозмездно передадут в краевую собственность.

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