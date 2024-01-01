Состояние исторического здания в Красных Казармах Перми признано неудовлетворительным Приказ подписан начальником инспекции по охране ОКН Пермского края Поделиться Твитнуть

Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края опубликовала приказ о признании неудовлетворительного состояния двухэтажного исторического здания «Штаб бригады» на ул. Красные Казармы, 6 в Перми. Документ подписан 5 ноября начальником инспекции Анной Князевой и опубликован на сайте ведомства.

Объект входит в состав ансамбля «Красные казармы, которые посещали в разные годы Кирсанова К.И. и Крупская Н.К». В настоящее время этот дом пустует, последние жильцы выехали из здания в 2021 году.

Напомним, в июне 2024 года губернатор Дмитрий Махонин подписал постановление об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Красные казармы, которые посещали в разные годы Кирсанов К.И. и Крупская Н.К.».

В эту территорию вошли несколько домов, расположенных по адресам: ул. Красные Казармы, 6, 7, 8, 9 и 10, ул. Чернышевского, 41, 41а и 41б. Постановление также регулирует режим использования земельных участков и градостроительные регламенты в границах данных зон.

Ранее в районе Красных Казарм снесли исторические дома из красного кирпича по ул. Чернышевского, 21 и 21б. Демонтаж зданий вызвал общественный резонанс, однако в краевой инспекции по охране памятников сообщили, что они не являются объектами культурного наследия (ОКН) и не входят в состав ОКН регионального значения.

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