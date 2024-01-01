«Кортрос» продал участок у ДКЖ в Перми застройщику из Татарстана Структура девелопера также сменила учредителя Поделиться Твитнуть

Девелопер «Джи-групп» из Татарстана приобрёл компанию ООО СЗ «Строй Регион Холдинг», входившее ранее в структуру «Кортрос», вместе с земельным участком в Перми под застройку. Речь идёт об участке площадью 2,2 га в границах улиц Энгельса, Углеуральской и Барамзиной.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс», 12 ноября учредителем ООО СЗ «Строй Регион Холдинг» вместо международной компании ООО «РСГ Интернешнл» стало ООО «Джи-Инвестиции-1», входящее в холдинг «Джи-групп». Также в октябре руководителем «Строй Регион Холдинга» стал совладелец близкого к «Кортросу» ООО СЗ «Сити 24» Андрей Бухарин.

Причину продажи в «Кортросе» изданию не назвали. В минимущества Прикамья сообщили, что действующих разрешений на строительство за «Строй Регион Холдинг» нет. Эксперты считают, что продажа связана с неблагоприятной для запуска новых проектов экономической ситуации на рынке.

В «Джи групп» подтвердили, что разрешения на строительство на участке нет, проект находится в стадии разработки. Планируется возведение около 60 тыс. кв. м жилья.

Ранее «Кортрос» планировал осваивать участок в границах улиц Энгельса, Углеуральской, Барамзиной и Гатчинской в микрорайоне ДКЖ. Весной в этой же локации «Строй Регион Холдинг» выиграл на муниципальных торгах два участка на ул. Энгельса, 13а и 15 площадью 9,6 тыс. кв. м.

В апреле АО «СЗ «Кортрос-Пермь» стал победителем аукциона на право комплексного развития территории на месте аварийного жилья в микрорайоне ДКЖ. Участок был приобретён за 767 млн руб. Компания планирует построить около 200 тыс. кв. м жилья.

«Унистрой» занимается реновацией территории одного из земельных участков в микрорайоне Красный Октябрь на участке по ул. Трамвайной, 33. Компания займётся застройкой складских территорий общей площадью 2,7 га.

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