Алёна Бронникова Структура «Кортрос-Пермь» выиграла торги по застройке двух участков в районе ДКЖ Общая сумма ежегодной аренды земли составит 130,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

кварталы №16 и №17 в районе ДКЖ

permkrai.ru

Администрация Перми подвела итоги аукциона на право заключения договоров аренды двух земельных участков в Дзержинском районе по ул. Энгельса, 13а и 15. Согласно информации, опубликованной на платформе «Сбербанк-АСТ», победителем стала компания «Кортрос-Пермь» — ООО «СЗ «Строй Регион Холдинг».

Согласно протоколу о результатах, в аукционе приняли участие ещё три девелопера: ООО «СЗ «Правовой гарант», ООО «СЗ «Строительная компания Альфа» и ООО «СЗ «Стром». Спецзастройщик «Строй Регион Холдинг» предложил наивысшую цену за оба лота. Так, стоимость аренды участка по ул. Энгельса, 15 составит 67,4 млн руб. в год, участка по ул. Энгельса, 13а — 63,5 млн руб. в год.

О начале проведения торгов «Новый компаньон» сообщал в марте. Оба участка предназначены для среднеэтажной жилой застройки (до восьми этажей). Площадь территории по ул. Энгельса, 15 составляет 4,8 тыс. кв. м (начальная цена 48,5 млн руб.), по ул. Энгельса, 13а — 4,7 тыс. кв. м (начальная цена — 47,7 млн руб.). Договор аренды будет заключён на 5,5 лет.

Кроме того, министерство строительства Пермского края проводит аукцион на право комплексного развития территории жилой застройки в микрорайоне ДКЖ, ограниченном улицами Учительская, Боровая, Каменского, а также улицами Папанинцев, Переселенческая, Гатчинская, Энгельса и Боровая. Общая площадь реновации составит 25,3 га. Итоги торгов пока не подведены.

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