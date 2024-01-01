В Перми на торги выставили два участка у ДКЖ под строительство жилых домов Аукцион на право аренды состоится 16 апреля Поделиться Твитнуть

кварталы №16 и №17 в районе ДКЖ

permkrai.ru

Администрация Перми объявила аукцион на право заключения договоров аренды двух земельных участков в Дзержинском районе сроком на 5,5 лет. Данные об этом размещены на торговой площадке муниципалитета.

Оба участка находятся по ул. Энгельса в районе ДКЖ и предназначены для среднеэтажной жилой застройки. Они также расположены на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Поэтому и колерный паспорт, и архитектурно-градостроительный облик планируемых объектов подлежат согласованию с мэрией.

Площадь территории по ул. Энгельса, 15 составляет 4,8 тыс. кв. м. В документации указано, что участок расположен в подзоне Ц-2 с высотностью до восьми этажей, предельный максимальный коэффициент плотности застройки равен 1,46 тыс. кв. м/га, общая площадь квартир — не более 7 тыс. кв. м. Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы) составляет 48,5 млн руб. Шаг аукциона (3% от начальной цены) — 1,4 млн руб.

Земельный участок по ул. Энгельса, 13а занимает площадь 4,7 тыс. кв. м, находится в подзоне Ц-2 с высотностью застройки до восьми этажей и максимальным коэффициентом плотности до 1,66 тыс. кв. м/га. Общая площадь квартир будущих домов должна составлять не более 7,9 тыс. кв. м. Начальная цена лота — 47,7 млн руб. Шаг аукциона — 1,4 млн руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 марта по 12 апреля. Дата проведения аукциона — 16 апреля.

В июле комиссия по ПЗЗ по просьбе краевого минстроя исключила два квартала с карты комплексного развития территории (КРТ). Заявление было вызвано отменой соответствующего распоряжения регионального правительства. На заседании пояснили, что это технический момент. Решение было принято без публичных слушаний.

До конца мая минстрой планирует провести торги на право заключения договора КРТ жилой застройки в микрорайоне ДКЖ без учёта данных участков. Начальная цена аукциона составляет 225,7 млн руб. Общая площадь территории, предназначенной для КРТ, — 25,29 га.

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