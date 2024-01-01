Алёна Бронникова В Перми изменили сроки проведения торгов по комплексному развитию ДКЖ Электронный аукцион планировалось провести до конца марта Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Министерство строительства Пермского края внесло изменения в документ о проведении торгов на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в микрорайоне ДКЖ в Перми. Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства 6 марта.

В документе указано, что крайний срок, до которого должна быть реализована процедура, сместили на конец мая. Ранее торги в форме электронного аукциона планировалось провести до 31 марта. Согласно новым условиям, торги проведут до 31 мая 2024 года.

Краевой минстрой опубликовал приказ о проведении торгов в конце января. «Новый компаньон» сообщал, что начальная цена аукциона составляет 225,7 млн руб. Общая площадь территории, предназначенной для КРТ — 25,29 га. На данном участке разрешено строить высотные и среднеэтажные жилые дома, объекты здравоохранения, детские сады и школы, культурно-досуговые и торговые центры, магазины, кафе, гостиницы, а также спортивные площадки. Предельная высота зданий не установлена.

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