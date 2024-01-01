Компания из Татарстана построит в Перми ЖК с многоэтажками «Унистрой» представил проект застройки участка на улице Трамвайной Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Компания «Унистрой» из Татарстана представила на заседании комиссии по ПЗЗ 25 апреля концепцию развития территории одного из земельных участков в микрорайоне Красный Октябрь в Перми. Площадь планируемой застройки — 0,9 га.

На участке по ул. Трамвайной, 33 в Дзержинском районе ООО «Специализированный застройщик «УнистройПермь-2» возведёт жилой комплекс переменной этажностью в 9 и 19 этажей, плотностью застройки 1,7 кв. м/га. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения. Как рассказал представитель застройщика, некоторые площадки займут собственники торговых павильонов, расположенных по ул. Трамвайной. В данный момент прорабатываются фасадные решения, ведутся переговоры с комиссией по архитектурно-градостроительному облику города.

Девелопер обратился в комиссию по ПЗЗ с предложением установить на двух участках территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с соответствующими подзонами. На данный момент территория расположена в двух зонах: ПК-4 и Ц-6.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Рассматриваемый участок является частью общей территории планируемой девелопером застройки — площадью 2,7 га. Строительство будет вестись в две очереди. В первую очередь застройка будет вестись по заключению соглашения с администрацией Перми о развитии социальной инфраструктуры. Во вторую очередь — через механизм комплексного развития территории.

По итогам рассмотрения вопроса члены комиссии по ПЗЗ поддержали установление границ по просьбе застройщика и направили проект на общественные обсуждения.

В ноябре стало известно, что в Дзержинском районе прорабатывается проект застройки микрорайона Красный Октябрь. Развитием территории займутся сразу несколько девелоперов. Среди них был назван также «Унистрой» (входит в «Джи-групп»). Компания займётся застройкой складских территорий общей площадью 2,7 га, расположенных по ул. Трамвайной, 33а, 33 к6, 33 к11 и 35, с возведением около 49 тыс. кв. м жилья.

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