Алёна Бронникова Экс-спикер Красновишерской думы в Прикамье снялся с довыборов Илья Итальев участвовал в голосовании в качестве самовыдвиженца Поделиться Твитнуть

Скриншот видео от администрации Красновишерского городского округа

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Бывший председатель думы Красновишерского округа в Пермском крае Илья Итальев отказался от участия в довыборах по избирательному округу № 8. Об этом свидетельствует решение местной ТИК от 13 ноября.

Как указано в документе, Итальев представил заявление о снятии своей кандидатуры с довыборов 12 ноября. Его просьба была рассмотрена и удовлетворена.

«Территориальная избирательная комиссия решает признать кандидата Итальева Илью Алексеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения под одномандатному избирательному округу № 8 на выборах депутатов думы Красновишерского городского округа, утратившим статус кандидата», — сообщается в решении.

Напомним, голосование в Красновишерске не состоялось в сентябре, сразу четыре человека сняли свои кандидатуры. Единственным претендентом остался Илья Итальев, который сообщил о намерении участвовать и в перенесённых выборах. Выборы перенесли на 1 декабря.

Кроме Итальева, на участие были зарегистрированы ещё три кандидата: по одному от партий «Единая Россия» — гендиректор ООО «Эдем» Анна Дутуева и «Справедливая Россия» — продавец-консультант Алла Катана, а также в порядке самовыдвижения художник МБУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» Сергей Семериков.

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