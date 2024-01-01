В Перми освятили часовню в память о жертвах трагедии в ПГНИУ Освещение совершил глава Пермской метрополии Поделиться Твитнуть

Пермская епархия

Глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий освятил часовню во имя святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, расположенную на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Событие состоялось 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

Напомним, часовню на территории кампуса было решено построить в память о трагедии, случившейся 20 сентября 2021 года.

В тот день студент первого курса Тимур Бекмансуров, зайдя на территорию ПГНИУ, начал стрелять по людям с близкого расстояния. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Ещё 17 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее «Новый компаньон» писал, что идея установить религиозное сооружение на территории учебного заведения вызвала критику со стороны некоторых студентов, которые обратились к руководству вуза, и пользователей соцсетей. Они предлагали альтернативные варианты увековечения памяти погибших. Но проект часовни одобрил Учёный Совет ПГНИУ и утвердил Наблюдательный Совет университета.

Пермская епархия

Новую часовню соорудили по эскизам часовни во имя преподобного Сергия Радонежского, расположенная на Егошихинском кладбище Перми.

Первый молебен возле здания новой часовни провели ещё в январе. Тогда сообщалось, что основная часть строительных работ уже завершена.

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