Максим Артамонов В Перми прошёл первый молебен в часовне на территории ПГНИУ Её построили в память о расстреле в университете в 2021 году Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская митрополия РПЦ

В Перми у здания храма-часовни ПГНИУ состоялся первый молебен. Об этом сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ.

На богослужении пришли представители краевой и городской власти, а также руководство университета.

«Мы туда никого не загоняли. Был только административный персонал», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе вуза.

Построить часовню на территории кампуса ПГНИУ чиновники решили в память о погибших во время стрельбы 20 сентября 2021 года. Решение властей и церкви вызвало критику со стороны студентов, которые обратились к руководству вуза, и пользователей соцсетей. Они предлагали альтернативные варианты увековечения памяти погибших.

Публичные слушания по этому вопросу власти смогли провести лишь со второго раза.

В январе прошлого года на месте будущей часовни был установлен большой деревянный крест. В августе Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа поддержала решение о строительстве часовни на территории кампуса Пермского университета.

Работы по выравниванию грунта под строительство здания начались в сентябре 2023 года. Сейчас основная часть строительных работ уже завершена.

Сооружение было сделано по эскизу часовни во имя преподобного Сергия Радонежского, которая находится на Егошихинском кладбище Перми.

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