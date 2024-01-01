Максим Артамонов
В Перми прошёл первый молебен в часовне на территории ПГНИУ
Её построили в память о расстреле в университете в 2021 году
В Перми у здания храма-часовни ПГНИУ состоялся первый молебен. Об этом сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ.
На богослужении пришли представители краевой и городской власти, а также руководство университета.
«Мы туда никого не загоняли. Был только административный персонал», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе вуза.
Построить часовню на территории кампуса ПГНИУ чиновники решили в память о погибших во время стрельбы 20 сентября 2021 года. Решение властей и церкви вызвало критику со стороны студентов, которые обратились к руководству вуза, и пользователей соцсетей. Они предлагали альтернативные варианты увековечения памяти погибших.
Публичные слушания по этому вопросу власти смогли провести лишь со второго раза.
В январе прошлого года на месте будущей часовни был установлен большой деревянный крест. В августе Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа поддержала решение о строительстве часовни на территории кампуса Пермского университета.
Работы по выравниванию грунта под строительство здания начались в сентябре 2023 года. Сейчас основная часть строительных работ уже завершена.
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