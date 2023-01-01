Максим Артамонов В Перми презентовали проект часовни на территории ПГНИУ Возведение объекта согласовала комиссия ПЗЗ Поделиться Твитнуть

Изображение проекта/ Геннадий Воженников

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа (ПЗЗ) на заседании 24 августа поддержала решение о строительстве часовни на территории кампуса Пермского университета. Сейчас на этом месте в вузе возведён православный крест.

Речь идёт о разрешении на использование земельного участка в зоне ЦС-2 (территориальная зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов) по ул. Букирева, 15 под "религиозное обслуживание".

На заседании комиссии пермский архитектор-реставратор Геннадий Воженников, который представлял проект, показал, как будет выглядеть часовня, и рассказал, почему был выбран именно такой формат.

«Дело в том, что нами на территории Перми был выявлен первый храм после образования города, и часовня около Успенского храма, которая является полным аналогом будущей часовни около Пермского университета, установлена как раз в месте первого алтаря самого первого храма города. Она была установлена ещё перед деревянным храмом Успения Пресвятой Богородицы. Это самая инновационная часовня в Перми», — рассказал Воженников.

Специалисты выяснили, что у входной группы с обеих сторон под землёй к часовне подходили конвекционные подземные ходы для дистанционного отопления.

«На расстоянии 19 метров эта часовня находилась относительно печи и отапливалась дистанционно. Мы решили, что самая инновационная часовня города Перми достойна того, чтобы быть реализованной в университете, но не как её прямое повторение, а как взятая за аналог», — пояснил он.

Напомним, построить часовню на территории кампуса ПГНИУ чиновники решили в память о погибших во время стрельбы 20 сентября 2021 года. Такое решение вызвало критику со стороны студентов и пользователей соцсетей. Публичные слушания по этому вопросу власти смогли провести лишь со второго раза.

Согласно плану реновации кампуса, представленному в декабре 2022 года, храм разместится во дворе за первым корпусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.