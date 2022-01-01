Максим Артамонов
В Перми выпускница ПГНИУ выступила против строительства часовни на территории вуза
На месте будущей часовни уже заложен крест
Выпускница ПГНИУ Татьяна Пронько написало письмо в российское правительство. Она попросила объяснить, насколько законно и оправданно ставить религиозный объект на территории учебного заведения. Об этом девушка рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», пояснив, что считает такую постройку неуместной.
В своем обращении к правительству РФ Татьяна попросила не допустить строительство здания религиозного культа, а в качестве альтернативы в память о погибших предложила установить мемориальную доску.
В беседе с «Новым компаньоном» Татьяна пояснила, что узнала о планах по установке сооружения от студентов, которые уже подходили к ректору ПГНИУ и просили отказаться от этих планов.
«Я считаю, что это вообще недопустимо, и крест там смотрится ужасно. Если рассуждать логически, то в трагедии пострадали люди разных конфессий и религиозных верований. Почему выбор пал на христианскую церковь и мысль идёт в сторону чего-то религиозного? У нас светское государство и многонациональная страна. Почему не поставить мемориальную доску? Хотите оборудовать сквер — поставьте там, например, мемориал. Я не понимаю, почему христианская часовня? У нас есть какая-то статистика по верующим?», — рассказала девушка.
Она добавила, что обратилась в правительство после того, как прочитала статью «ВКонтакте» о том, что проект одобрен заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
«Также я обратилась в разные религиозные организации, которые нашла в Перми и Пермском крае, но ответа пока не пришло. Я написала на сайт к губернатору, потому как он тоже поддержал эту идею, и задала те же вопросы», — пояснила Татьяна Пронько.
В Уставе ПГНИУ (п.1.15) написано, что «в университете не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных организаций». В связи с этим «Новый компаньон» обратился в пресс-службу вуза с просьбой пояснить, не нарушает ли строительство часовни этот пункт Устава ПГНИУ. В пресс-службе не смогли оперативно ответить на вопрос.
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