Максим Артамонов В Перми выпускница ПГНИУ выступила против строительства часовни на территории вуза На месте будущей часовни уже заложен крест Поделиться Твитнуть

Выпускница ПГНИУ Татьяна Пронько написало письмо в российское правительство. Она попросила объяснить, насколько законно и оправданно ставить религиозный объект на территории учебного заведения. Об этом девушка рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», пояснив, что считает такую постройку неуместной.

В своем обращении к правительству РФ Татьяна попросила не допустить строительство здания религиозного культа, а в качестве альтернативы в память о погибших предложила установить мемориальную доску.

В беседе с «Новым компаньоном» Татьяна пояснила, что узнала о планах по установке сооружения от студентов, которые уже подходили к ректору ПГНИУ и просили отказаться от этих планов.

«Я считаю, что это вообще недопустимо, и крест там смотрится ужасно. Если рассуждать логически, то в трагедии пострадали люди разных конфессий и религиозных верований. Почему выбор пал на христианскую церковь и мысль идёт в сторону чего-то религиозного? У нас светское государство и многонациональная страна. Почему не поставить мемориальную доску? Хотите оборудовать сквер — поставьте там, например, мемориал. Я не понимаю, почему христианская часовня? У нас есть какая-то статистика по верующим?», — рассказала девушка.

Она добавила, что обратилась в правительство после того, как прочитала статью «ВКонтакте» о том, что проект одобрен заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

«Также я обратилась в разные религиозные организации, которые нашла в Перми и Пермском крае, но ответа пока не пришло. Я написала на сайт к губернатору, потому как он тоже поддержал эту идею, и задала те же вопросы», — пояснила Татьяна Пронько.

В Уставе ПГНИУ (п.1.15) написано, что «в университете не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных организаций». В связи с этим «Новый компаньон» обратился в пресс-службу вуза с просьбой пояснить, не нарушает ли строительство часовни этот пункт Устава ПГНИУ. В пресс-службе не смогли оперативно ответить на вопрос.

Скриншот Устава ПГНИУ

Напомним, 25 января в ПГНИУ на площадке между корпусами 1, 5, 10 и 12 состоялась торжественная церемония открытия православного креста на месте будущей часовни во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.





О планах строительства храма-часовни в память о погибших во время стрельбы в вузе 20 сентября 2021 года стало известно в декабре прошлого года: проект показали вице-премьеру правительства России Дмитрию Чернышенко во время его визита в кампус.





Тогда обсуждался мастер-план реновации территории ПГНИУ. Он предполагает поэтапное преобразование объектов культурного наследия на территории вуза и строительство нового общежития на 360 мест.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.