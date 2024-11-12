Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Во вселенной Minecraft появилась Пермская опера будущего Геймер воплотил архитектурный проект Дэвида Чипперфильда Поделиться Твитнуть

Пользователь Dienstagin создал в игре Minecraft здание новой сцены Пермского театра оперы и балета по проекту David Chipperfield Architects. Об этом сообщает телеграм-канал «Оперного балета».

В описании объекта в игре говорится:

«Десять лет назад британское архитектурное бюро разрабатывало проект, по которому к старинной сцене театра должна была прирасти новая большего размера. От постройки такой сцены отказались, но планы этажей и макеты остались в интернете. На этой карте чертежи и визуализации становятся реальными: здесь можно прогуляться по новым гримёрным и просторному фойе действительно современного театра».

Теперь любой игрок может скачать и установить в своей игре не существующее в реальности реконструированное здание Пермской оперы.

Бюро разработало его в 2010 году, но здание так и не было построено. Формальной причиной отказа от возведения стала «угроза существованию исторического здания».

Позже специалисты David Chipperfield Architects создали ещё несколько проектов отдельно стоящего здания новой сцены, но и от них власти Пермского края отказались.

Проектирование новой сцены Пермской оперы ведётся больше 30 лет. По подсчётам бывшего директора театра по общим вопросам Вадима Лукина, проект Дэвида Чипперфильда и его бюро стал одиннадцатым по счёту. Телеграм-канал «Оперного балета» утверждает, что за последние 25 лет на проектирование было потрачено около 1 млрд рублей.

Сейчас актуальной считается разработка, сделанная нью-йоркским бюро wHY по заказу Романа Абрамовича. В настоящее время, как утверждают власти Пермского края, проект проходит экспертизу.

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