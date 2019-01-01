Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Спасибо Абрамовичу за наше счастливое будущее На Градостроительном совете при главе Перми обсудили проект новой сцены Пермского театра оперы и балета Поделиться Поделиться Твитнуть

По столь важному случаю Градостроительный совет собрался не в мэрии, а в Пермском театре оперы и балета — главном «благополучателе» в случае реализации проекта. Концертное фойе театра, которое легко вмещает слушателей лекций перед премьерами, на сей раз с размещением справлялось с трудом — пришли не только члены Градсовета, но и заинтересованные чиновники, депутаты, мощная команда менеджеров культуры и представителей общественности.

Открывая заседание, глава Перми Дмитрий Самойлов сказал, что новое здание театра должно стать «бриллиантом в городской короне», не менее важным украшением для города, чем был на протяжении десятилетий старый театр.

Докладчики отличались похвальной сдержанностью и конкретностью, о проекте рассказывали с достоинством, но без похвальбы. Основной доклад делал архитектор Андрейа Стойич (русские партнёры предпочитают называть его Андреем), представляющий американское бюро wHY. В настоящее время бюро работает над проектом нового концертного зала в Эдинбурге, тесно взаимодействуя с местным сообществом. Стойич надеется, что в Перми сложится такая же ситуация.

Андрейа Стойич



Описывая пермский проект, архитектор сказал, что его основная идея — портал, дверь, соединяющая прошлое с будущим, а город — с рекой. Он рассматривает театр не как утилитарное здание, а как общественное пространство, проницаемое и доступное со всех сторон 24 часа в сутки.

Темы, которые вдохновили архитектора на создание внешнего облика нового театра, — это пермский период и балет. Первым продиктован выбор материалов, вторым — выбор форм.

Андрейа Стойич ставил перед собой пять целей: создать в городе точку притяжения, связанную с культурной повесткой; осуществить ландшафтную связь города с рекой; использовать местные материалы; создать архитектурное решение, вдохновлённое музыкой и танцем; наконец, предусмотреть все технические требования, выдвигаемые к современному театру.

Архитектор сообщил, что старался максимально учитывать контекст — исторический, культурный, природный — и основывался на мастер-плане развития города. Каком именно мастер-плане, он не уточнил, но по контексту стало понятно, что речь идёт о проекте архитектурного бюро MLA+ «Пермь — 300 лет на Каме», презентованном в мае 2018 года. Кроме того, Стойич контактировал с автором архитектурного решения «Завода Шпагина» Сергеем Чобаном.

Здание в форме вытянутого овала располагается за сквером им. Татищева, на склоне над «Заводом Шпагина». Оба фасада — со стороны ул. Ленина и со стороны «Завода Шпагина» — будут округлой формы. Впрочем, Стойич предпочитает говорить о том, что у театра — один сплошной фасад на 360 градусов и нет задней стены. Предполагается три входа: общественные из сквера и со стороны «Завода Шпагина» и служебный — за зданием «ЛУКОЙЛа», где будет организована парковка и зона выгрузки декораций. Большое застеклённое фойе не сосредоточивается у главного входа, а опоясывает весь театр. Архитектор надеется, что входить в здание смогут все желающие, а не только зрители по билетам, ведь предполагается совместить театр с множеством других приятных заведений — кафе, ресторанами, выставочными залами и т .п.

Главной «фишкой» здания станет огромный балкон с видом на Каму, который Стойич предпочитает называть смотровой площадкой и сравнивает его со знаменитым пешеходным мостом в парке «Зарядье». Вид с этой террасы будет открываться действительно великолепный. Ещё одна смотровая площадка, поменьше, будет на фасаде со стороны ул. Ленина.

В отделке здания Стойич постарался учесть пермскую геологию: в качестве материала предлагаются местные известняк, дерево и медь, а фактура стен имитирует стены пещер и красивые естественные узоры калийных шахт. В отделке фасадов будет использовано много стекла. Архитектор особо упомянул, что в проекте предусмотрены специальные устройства, облегчающие очистку крыши и террас от снега и мытьё стёкол.

Бюро wHY разработало и ландшафтный план территории вокруг театра: пешеходные дорожки со всех сторон, большая лестница в сторону «Завода Шпагина» и обильные зелёные насаждения в сквере им. Татищева, состоящие из местных растений и имитирующие прикамский лес. Со стороны Разгуляя предполагается прогулочный сквер с дорожками, которые вьются кругами, словно балерины в пачках в танце.

В театре будет два зала классической полукруглой формы: большой— на 1300 мест, малый (он же репетиционный) — на 800 мест. Оба зала должны обладать прекрасной акустикой. Важная деталь: планшеты сцен в залах идентичны по размерам, поэтому можно репетировать спектакли в малом зале до последнего дня перед премьерой, а потом просто перенести декорации. Эта система позволит театру давать представления 365 дней в году и не закрываться на репетиционный процесс, как сейчас. Для быстрого монтажа декораций предусмотрены специальные «карманы», позволяющие сократить процесс, который сейчас занимает дней пять, а то и неделю, до нескольких часов.

Комментируя выступление архитектора, генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов сказал, что проект полностью соответствует техзаданию, подписанному Теодором Курентзисом в бытность его худруком театра, а также главным балетмейстером Алексеем Мирошниченко, техническим директором Сергеем Телегиным и самим Борисовым.

Он особенно подчеркнул, что здание рассчитано не на сиюминутные нужды театра, а на его развитие, с учётом будущих потребностей, и отметил, что архитектор подошёл к работе очень неформально, с душой. «Мы обретём счастье!» — завершил свою речь директор театра.

Вячеслав Торчинский



Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский в своём кратком выступлении сообщил, что в проекте учтены потребности всех театральных коллективов — оперной и балетной трупп, оркестра и хора. Кроме того, по словам министра, Пермь с постройкой здания обретёт не только важный функциональный объект, но и новое значимое общественное пространство.

Торчинский пообещал, что когда будет разработан дизайн зала, пройдёт ещё одна общественная презентация.

В ходе обсуждения члены Градостроительного совета — пермские архитекторы — высказали немало вопросов, а порой и сомнений.

Виктор Воженников беспокоится по поводу отсутствия подземной парковки в проекте, а также по поводу того, что памятник Татищеву затеряется на фоне могучего фасада нового театра. «Может быть, переместить Татищева на площадь Трёх столетий, а перед театром поставить памятник Дягилеву?» — предложил архитектор.

Дмитрий Самойлов в ответ заверил, что городские власти обеспечат театр парковочными местами. Правда, не сказал, как именно.

Депутат Пермской городской думы Надежда Агишева интересовалась, как здание вписывается в ландшафт с основных видовых точек — от планетария и от Красной горки, а также напомнила, что речь идёт о достопримечательном месте «Егошихинский медеплавильный завод», обременённом особыми градостроительными регламентами.

Ей ответил руководитель краевого Центра охраны памятников Александр Жуковский, по словам которого, «Егошихинский медеплавильный завод» — это место мемориального и символического значения. С точки зрения градостроения здесь главное — это планировка улиц и кварталов. Новое здание будет возводиться там, где прежде никакой застройки не было, так что планировочные решения оно не нарушает. Вячеслав Торчинский напомнил, что проекту ещё предстоит пройти историко-культурную экспертизу.

Заслуженный строитель Михаил Плеханов выразил распространённое опасение, связанное с геологией склона, на котором планируется строительство. По его словам, этот склон «ползёт», а с наполнением пруда, который планируется восстановить в ходе реализации проекта «Первогород», будет «ползти» ещё быстрее. Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров пояснил, что все геологические изыскания проделаны специалистами из Института галургии и ПНИПУ, а в мероприятия по строительству заложены средства по мониторингу геологической ситуации.

Ещё один вопрос, который заинтересовал членов градсовета: а что будет с нынешним театральным зданием?

Вячеслав Торчинский ответил, что это здание в любом случае надо закрывать на реставрацию, а что будет после — вопрос обсуждаемый, но минкульт предполагает разместить в нём Пермскую краевую филармонию. «В Екатеринбурге хотят строить новый филармонический зал, а мы получим уже готовый зал, и прекраснейший!» Директор филармонии Галина Кокоулина поблагодарила министра, но тут же чуть не разгорелся спор: Михаил Плеханов заявил, что размещать филармонию в здании, где в годы Великой Отечественной войны выступал Мариинский театр, это кощунство. Филармонию поддержала ректор института культуры Людмила Дробышева-Разумовская, по словам которой, это наилучшее решение для старого театра. К счастью, председательствующий не дал выступавшим возможности углубиться в побочные ветви дискуссии.

Наиболее скептически высказался архитектор Сергей Шамарин, автор проекта благоустройства территории нового пермского аэропорта. Он выразил мнение, которым на протяжении всего обсуждения и после него полнились социальные сети: фасад нового здания напоминает цирк, а сверху оно похоже на ипподром. Кроме того, по образному выражению Шамарина, в окружении разгуляйских маленьких домиков новое здание выглядит, как скороварка в окружении кофейных чашечек. Да и с точки зрения реальности воплощения показанных Стойичем картинок у Шамарина есть сомнения: остекление такой площади, по его мнению, может быть только витражным, а витражные перегородки убьют всю лёгкость фасада. Архитектор закончил свою речь иронически: «Может быть, в Маниле это бы смотрелось... Хорошая архитектура, но не для нас».

Упоминание Манилы не случайно: бюро wHY разработало проект большого культурного центра в столице Филиппин, ну а у россиян это название неизбежно ассоциируется с маниловщиной.

Большинство коллег и приглашённых деятелей культуры Шамарина не поддержали: все прочие выступления звучали одобрительно. Так, Виктор Воженников сказал, что если проект будет реализован, Пермь получит уникальное здание, и поблагодарил Романа Абрамовича за спонсорскую помощь и приглашение бюро wHY. Вообще, Абрамовича благодарили многие.

Проголосовали за проект почти единогласно, при двоих воздержавшихся. Завершая заседание, представитель компании Романа Абрамовича MHC (Services) Ltd. Лиза Джордан поблагодарила Пермь за доверие и пожелала, чтобы проект был реализован.

Собственно, это пожелание звучало практически во всех выступлениях.