В Краснокамске с 2025 года введут туристический налог Он составит 1% и вырастет к 2029 году до 5% Поделиться Твитнуть

Краснокамск

Константин Долгановский

С 1 января 2025 года на территории Краснокамского муниципального округа Пермского края будет введён туристический налог. Решение об этом приняла дума Краснокамского городского округа.

Налоговые ставки будут следующими: в 2025 году — 1%; в 2026 году — 2%; в 2027 году — 3%; в 2028 году — 4%; в 2029 году и последующих годах — 5%.

Туристический налог будут платить владельцы всех видов гостиниц: отелей, пансионатов, хостелов, глэмпингов. Гостиница при этом должна быть в реестре классифицированных средств размещения. От налога освобождены квартиры и апартаменты.

Налог будут считать по ставке от суммы, которую заплатил гость за номер или место в номере. С других отельных услуг налога не будет. Минимальный налог: 100 руб. в сутки.

Определены категории физических лиц, стоимость услуг по временному проживанию которых не будет включаться в налоговую базу. Это лица, имеющие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории Краснокамского муниципального округа и лица в возрасте до 18 лет.

Напомним, в конце октября депутаты Пермской городской думы утвердили решение о введении в краевом центре туристического налога, который будут взимать с иногородних с 1 января 2025 года. В ноябре похожее решение могут принять и депутаты думы Кунгурского муниципального округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.