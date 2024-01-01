В Кунгурском округе Прикамья власти хотят ввести туристический налог Его будут взимать со следующего года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Кунгурского муниципального округа приняли в первом чтении законопроект о введении туристического налога на территории муниципалитета с 2025 года. Создана рабочая группа, которая обсудит механизм введения налога, в том числе определение льготных категорий.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», в ноябре депутаты местной думы рассмотрят законопроект о турналоге во втором чтении.

Напомним, в конце октября депутаты Пермской городской думы утвердили решение о введении в краевом центре туристического налога, который будут взимать с иногородних с 1 января 2025 года.

Ставка туристического налога составит 1%, или 100 руб. При этом оплачивать его будут организации и физические лица, оказывающие услуги предоставления мест временного проживания. От уплаты налога освобождены льготники, а также жители Пермского края, имеющие регистрацию; дети до 18 лет и лица, оформившие временную прописку по месту пребывания.

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