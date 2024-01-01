Гордума Перми утвердила введение туристического налога Его будут собирать с гостей краевого центра Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы 22 октября депутаты утвердили решение о введении в краевом центре туристического налога. Его начнут взимать с 1 января 2025 года. С докладом по этому вопросу выступила заместитель главы Перми Яна Фурман.

Ставка туристического налога составит 1%, или 100 руб. При этом оплачивать его будут организации и физические лица, оказывающие услуги предоставления мест временного проживания.

Освободят от уплаты налога льготников, а также жителей Пермского края, имеющих регистрацию, детей до 18 лет и лиц, оформивших временную прописку по месту пребывания.

По мнению депутатов, доходы от нового налога планируется направить, в первую очередь, «на вывод навигации и туристической инфраструктуры на новый уровень».

Ранее проект решения поддержали члены профильного комитета думы.

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