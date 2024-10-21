Депутаты одобрили введение туристического налога в Перми Туристическую навигацию в Перми планируют вывести на новый уровень Поделиться Твитнуть

Туристы в Пермской художественной галерее. Фото: Антон Уницын / «ТопБЛОГ»

Депутаты думского комитета по экономическому развитию во вторник, 15 октября, обсудили вопрос, касающийся введения туристического налога в Перми.

Ставка туристического налога составит 1%, или 100 рублей, сообщила и.о. начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Нина Конюкова.





По её словам, оплачивать его будут организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест временного проживания.





«При этом от уплаты налога будут освобождены льготные категории, жители Пермского края, имеющие регистрацию, дети в возрасте до 18 лет, а также лица, оформившие временную прописку по месту пребывания», — уточнила она.

На заседании комитета Пермской городской Думы по экономическому развитию депутаты рассмотрели несколько вопросов в сфере туризма. Фото: duma-perm.ru





Заместитель главы администрации города Яна Фурман отметила, что уже выработан алгоритм процесса оплаты налога — его прорабатывали совместно с представителями гостиничного бизнеса и налоговой службой.









Ранее "Новый компаньон" сообщал, что По словам первого заместителя председателя Пермской городской Думы Натальи Мельник, доходы от нового налога «планируется направить в первую очередь на вывод навигации и туристической инфраструктуры на новый уровень».Ранее "Новый компаньон" сообщал, что в Прикамье авиаперелёты подорожали на 10,7%, и на 3,1% увеличились цены на проезд на поездах дальнего следования.





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