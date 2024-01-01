Елена Синица В Прикамье авиаперелёты подорожали на 10,7% Также на 3,1% увеличились цены на проезд на поездах дальнего следования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, цены на непродовольственные товары в Пермском крае в сентябре подорожали на 0,2%. Так, бельевой трикотаж, бельё для детей ясельного возраста, детская обувь и женская одежда в среднем подорожали на 1-3%.

На такой же процент стали дороже бумажно-беловые товары, фарфоро-фаянсовая посуда, отмечают в ведомстве. Индекс цен на медикаменты составил 101,0%, в том числе на ЖНВЛП — 100,7%.

Что касается цен на топливо, то заметнее всего подорожали АИ-98 и выше (на 5,5%) и газовое моторное топливо (на 2,5%). На остальные виды топлива зафиксировано незначительное повышение стоимости, в пределах 0,1-0,2%.

От 0,8 до 28,6% увеличилась стоимость услуг в системе образования, на 1,4% стали дороже санаторно-оздоровительные услуги, на 1,6% — услуги в сфере зарубежного туризма, на 3,9% — проживание в гостиницах.

Перелёты на самолётах стали дороже на 10,7%, а проезд на поездах дальнего следования — на 3,1%.





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