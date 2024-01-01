Следователи всё-таки возбудили уголовное дело о «банде педофилов» в Перми Поделиться Твитнуть

В Перми возбуждено уголовное дело по статье, касающейся распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Об этом пишет ВЕТТА, отметив, что подозреваемым может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Следствие выяснило, что группа мужчин в социальных сетях общалась с девочками 8-12 лет, предлагая за небольшую плату получить интимные фотографии. После получения снимков злоумышленники начали шантажировать детей, угрожая распространением изображений, и требовали сексуальных отношений.

Реакция силовых структур последовала после обращения председателя «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая рассказала в своём Telegram-канале о действующих в Перми «педофилах». В связи с этим Следственный комитет региона инициировал проверку, а глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под контроль.

Позже Екатерина Мизулина сообщила, что один из членов «банды» покинул Пермь и намерен уехать за пределы страны.

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