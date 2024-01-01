Алёна Бронникова Глава СК России поручил возбудить уголовное дело о «банде педофилов» в Перми Александр Бастрыкин затребовал доклад Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в Пермском крае Денису Головкину возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении детей в региональном центре и представить доклад. Об этом сообщает официальный telegram-канал СК РФ.

Как сообщает ведомство, в соцсетях появилась информация о группе лиц в Перми, которая инициирует переписку через мессенджер с малолетними детьми и предлагает им за небольшие деньги выслать изображения интимного характера. Получив фотографии, они шантажируют детей на вступление в половую связь. Кроме того, они угрожают местным жителям применением насилия.

Напомним, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной поступила жалоба от пермяков на «банду педофилов», которая орудует в краевой столице. Краевой следком организовал процессуальную проверку.

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