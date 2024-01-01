Следом начал проверку по информации о «банде педофилов» в Перми Ранее к ситуации подключилась полиция Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, следователи организовали процессуальную проверку по информации, размещённой в соцсетях о противоправных действиях в отношении детей.

«В СМИ сообщается о противоправных действиях группы граждан в отношении несовершеннолетних и готовящихся тяжких преступлениях против общественной безопасности», — отметили в следкоме.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение. Ход и результаты проверки взял на особый контроль руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин.

Напомним, ранее к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной поступила жалоба от пермяков на «банду педофилов», которая орудует в краевой столице: «разводят маленьких девочек на голые фотографии и интим, снимают с ними видео в общие чаты и шантажируют». Автор обращения попросил привлечь внимание Следственного комитета к этой проблеме.

Мизулина написала, что направит материалы в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

Позже в полиции сообщили о начале проверки. В одном из телеграм-каналов правоохранители выявили публикацию «о противоправных действиях группы граждан в отношении несовершеннолетних».

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