Алёна Бронникова Екатерина Мизулина прокомментировала информацию о покинувшем Пермь участнике «банды педофилов» Он планируется добраться до Азербайджана Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала информацию в соцсетях о том, что один из участников «банды педофилов» покинул Пермь и якобы через Махачкалу направляется в Азербайджан.

«Не лучшая идея, любая страна выдаст за подобные преступления. Даже в текущей ситуации. Почему не задержали ещё вчера, когда история получила массовую огласку, остаётся загадкой», — написала она в своём telegram-канале.

Напомним, Мизулиной поступила жалоба от пермяков на «банду педофилов», которая орудует в краевой столице. Авторы сообщили о том, что педофилы общаются в мессенджере с девочками 8-12 лет и предлагают им за деньги выслать изображения интимного характера. Получив фотографии, они шантажируют детей на вступление в половую связь.

По данной информации краевой следком организовал процессуальную проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Мизулина напомнила, что необходимо быть аккуратными с анонимными чатами и ботами для знакомств, поскольку «там очень много сидит педофилов, мошенников и других нехороших людей», и воздержаться от обмена фотографиями с незнакомыми людьми, особенного интимного характера.

По её словам, участники «банды педофилов» в Перми как минимум должны понести уголовную ответственность за изготовление и оборот детской порнографии, развратные действия с лицом, не достигшим 12-летнего возраста, и за ложные сообщения о совершении теракта.

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