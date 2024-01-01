Алёна Бронникова Уголовное дело экс-руководителя управления автодорог Прикамья передано в суд К рассмотрению приступят 21 ноября Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Уголовное дело бывшего главы Управления автодорог и транспорта (УАДиТ) Пермского края Андрея Уголькова, подозреваемого в получении взятки в 15,8 млн руб., 5 ноября поступило в Пермский районный суд. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда.

Судебное заседание назначено на 21 ноября. Дело будет рассматривать судья Марат Сабиров.

Угольков был задержан в 2023 году при получении взятки от пермского бизнесмена Павла Ковыева при помощи посредника, которым был экс-начальник «Горсвета» Игорь Дороднов. Последнего приговорили к штрафу в 2,5 млн руб.

В декабре экс-руководитель УАДиТ признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его освободили из СИЗО и поместили под домашний арест, а в июле мера пресечения была заменена на подписку о невыезде.

Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В случае признания его вины судом, Уголькову может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определённые должности на срок до 15 лет.

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