Зарина Ситдикова Экс-руководителю управления автодорог Прикамья вновь смягчили меру пресечения Домашний арест заменён на подписку о невыезде Поделиться Твитнуть

Андрей Угольков / фото: v-kurse.ru

Бывшему главе Управления автодорог и транспорта (УАДиТ) Пермского края Андрею Уголькову, подозреваемому в получении взятки в размере 15,8 млн руб., заменили домашний арест на подписку о невыезде. Об этом со ссылкой на адвоката экс-чиновника сообщает Properm.ru.

Ранее Угольникову уже смягчали наказание — в декабре прошлого года он был освобождён из СИЗО и помещён под домашний арест. Мера пресечения была изменена в связи с тем, что обвиняемый признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Экс-руководитель УАДиТ был задержан год назад при получении взятки от пермского бизнесмена Павла Ковыева при помощи посредника, которым был экс-начальник «Горсвета» Игорь Дороднов.

Андрей Угольков возглавил управление автодорог Пермского края с ноября 2022 года, а с августа исполнял обязанности начальника. До этого он занимал пост заместителя руководителя УАДиТ, получив его после работы директором МКУ «Благоустройство Свердловского района».

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