Устранять аварии на электросетях в Прикамье прибыли энергетики Тольятти, Владимира и Тамбова После инструктажа они выехали на объекты Поделиться Твитнуть

фото предоставлено АО «Объединённые региональные энергетические системы»

К утру 11 ноября в Пермский край прибыли бригады специалистов АО «Объединённые региональные энергетические системы» (ОРЭС) из Владимирской области, Тольятти и Тамбова.

«Проводится инструктаж, далее энергетики отправляются для дальнейшей работы на объекты. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, спецодеждой, спецтехникой», — об этом сообщили в пресс-службе ОРЭС Прикамья.

Ожидается, что специалисты из других регионов помогут, в том числе, в налаживании стабильного электроснабжения водозаборов «Извер» и «Усолка» в Березниках.

Ранее, 9 ноября, в администрации этого города сообщали, что в связи с аварийным отключением электричества на водозаборах «Извер» и «Усолка» возможно заниженное давление или полное отключение воды в высоких точках Березников.

Кроме того, из-за сильного ветра и мокрого снега были повреждены ЛЭП, что оставило без света несколько населённых пунктов в Александровском и Верещагинском округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.