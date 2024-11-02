В Березниках жители вновь остались без воды из-за отключений на двух водозаборах Это уже не первый муниципалитет Прикамья, в котором сегодня отключили водоснабжение Поделиться Твитнуть

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Глава Березниковского городского округа на своей странице в соцсетях сообщил, что 9 ноября в 9:00 отключились 5 скважин на водозаборе «Усолка». Это привело к пониженному давлению и частичному отключению воды в Абрамово, районах «Мелодии», Вечного огня и Первостроителей.

Уже восстановили две скважины. Остальные восстанавливает аварийная бригада.

«Ледяной дождь, налипший снег и деревья на проводах… Еду на «Усолку» через Половодово. Там без связи. Как вернусь — дам информацию», — написал Казаченко.

В администрации Березников сообщили, что в связи с аварийным отключением электричества на водозаборах «Извер» и «Усолка» возможно заниженное давление или полное отключение воды в высоких точках города, в Дурино, Пермякова, Чупино, Суханово, Николаевом Посаде, на ул. Гражданская и Хользунова.

Под этим постом пользователи соцсетей написали о «наплевательском отношении к жителям города».

«Вы издеваетесь? Поселок Николаев Посад, были без воды ровно 5 суток (18:40 02.11.24 — 19:30 07.11.24). Подвоз воды первый раз был через 3 суток. На 1,5 дня дали воду и опять аварийное отключение и опять на выходные?», — написала местная жительница.

Кроме того, без света сидят несколько населённых пунктов в Александровском округе. По данным администрации муниципалитета, из-за ледяного дождя, налипшего на провода снега, упавших деревьев часть Александровска, посёлков Скопкортная, Луньевка и Всеволодо-Вильва, села Подслудное и деревень Нижняя и Замельничная остались без электроснабжения.

Фото: администрация Александровского округа

На местах работают аварийные бригады. Они уже восстановили электричество в Луньевке и Вильве.

Ситуацию с электроснабжением в городах севера Прикамья прокомментировал глава региона Дмитрий Махонин. По его слвоам, все восстановительные работы координируются краевым оперштабом. По поручению Махонина в Верхнекамье работает заместитель председателя краевого правительства Андрей Кокорев.

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