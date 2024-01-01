Глава Прикамья рассказал о последствиях сильного снегопада на севере региона Жители десятков населённых пунктов вновь остались без света и воды Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию с электроснабжением в городах Верхнекамья, где накануне прошёл сильный снегопад, который привёл к повреждению линий электропередачи и перебоям с водоснабжением.

В частности, в Соликамском округе без электричества остались шесть населённых пунктов: д. Чертеж, п. Тюлькино, с. В. Мошево, п. Н. Мошево, п. Затон и д. Левина. Аваийно-восстановительные работы проводят сотрудники компании «Россети Урал». На место прибыли и бригады из других территорий региона.

Кроме того, в северной части Соликамска есть перебои с водоснабжением. Южная часть работает на пониженном давлении. Восстановлением занимается «Новогор». Главе округа губернатор дал поручение держать ситуацию на контроле и оперативно организовать подвоз воды.

Помимо этого, перебои с энергоснабжением есть в Березниковском и Александровском округах. Проблему устраняют работники сетевых организаций.

«Все восстановительные работы координируются краевым оперштабом. По моему поручению в Верхнекамье работает заместитель председателя Правительства Андрей Кокорев», — отметил Махонин.

Напомним, утром 9 ноября мэрия Березников сообщила об отключении воды на территории муниципалитета в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водоснабжения.

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