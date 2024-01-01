Алёна Бронникова Кафе «Дом Демидовых» в Перми организует гаражную распродажу Пермяки смогут приобрести посуду и элементы интерьера из кафе и хостела Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено проектом "Дом Демидовых"

Кафе «Дом Демидовых» в Перми проведёт гаражную распродажу посуды, мебели и предметов интерьера на ул. Ленина, 46а. Мероприятие запланировано на 16 и 17 ноября.

Фото предоставлено проектом "Дом Демидовых"

«За семь лет работы мы накопили много интересных вещей, которыми сейчас не пользуемся. В продаже будет посуда, мебель, элементы интерьера. Ждём всех с 12:00 до 21:00», — сообщила «Новому компаньону» управляющая кафе Анна Кобелева.

Она рассказала, что часть предметов будет представлена из проекта кафе «Беляшная», часть — из кафе-пекарни и хостела «Дом Демидовых». В закромах за это время накопилось много достойных внимания, удивительных и даже непонятных вещей.

Фото предоставлено проектом "Дом Демидовых"

Напомним, историческое здание «Усадьба наследников Демидова: дом с магазином, дом жилой» (ул. Ленина, 46а), в котором находятся кафе-пекарня и хостел «Дом Демидовых», в июле отключили от водоснабжения. Все коммуникации заведены в особняк от соседнего здания и предоставляются по договору возмещения затрат. «Новый компаньон» подробно писал о конфликте с собственником этого здания.

Руководство кафе решило перенести пекарский и кондитерский цеха и кухню на площадку «Тенториума» (ул. Встречная, 37). С комплексом заключили договор на аренду производственных помещений. В начале августа в «Тенториуме» открылась столовая для гостей термального комплекса. Само заведение в историческом здании на ул. Ленина продолжает работу в формате магазина to go. Кроме того, в октябре открылась ещё одна точка в формате магазина-кафе — по ул. Белинского, 6.

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