Алёна Бронникова Девелопер клубного дома «Строганов» в Перми построит высотку на Леонова К возведению приступят в 2025 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Илья Волков, учредитель компаний ООО «СЗ «Пермская», которое возводит в центре Перми клубный дом «Строганов», и ООО «СЗ «Леонова» построит высотку на Леонова, 10а в Индустриальном районе Перми. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», к работам планируется приступить в первой половине 2025 года.

ООО «СЗ «Леонова» было создано в начале 2024 года для возведения новостройки в квартале улиц Леонова, Мира, Давыдова и ш. Космонавтов. Департамент градостроительства и архитектуры Перми 2 ноября согласовал архитектурно-градостроительный облик будущего жилого комплекса. Он будет представлять собой двухсекционный дом переменной этажности от 21 до 24 этажей класса «комфорт», с эксплуатируемой кровлей, подземным паркингом и коммерческими помещениями на первом этаже.

По данным публичной кадастровой карты, площадь участка по ул. Леонова, 10а составляет 8,1 тыс. кв. м, он находится в частной собственности. Ранее по данному адресу располагалось двухэтажное административное здание. Участок находился в зоне среднеэтажной жилой застройки, в прошлом году комиссия по ПЗЗ согласовала застройку до 24 этажей.

ООО «СЗ «Пермская» возводит элитный дом «Строганов» на участке по ул. Пермской, 86. Илья Волков является также совладельцем Пермского стекольного завода, строительной компании «Ливингстон строй», учредителем управляющей компании гостиничного комплекса «Стар» (Star Group Hotels в Перми) и ООО «СЗ «Леонова» зарегистрированного в январе 2024 года соучредителем ООО СИК «Девелопмент-Юг» Алексеем Востриковым.

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