Алёна Бронникова В Перми «Строй-Комплекс» подготовит проект планировки участка на Леонова под МКД Компания планирует возвести многоэтажку рядом с гимназией Поделиться Твитнуть

Приложение к приказу минимущества Пермского края

ООО «Строй-Комплекс» разработает проекты планировки и межевания территории в Индустриальном районе Перми. Согласно опубликованному на сайте краевого министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности приказу, работы компания должна произвести в течение двух лет за счёт собственных средств.

Речь идёт об участке в границах ш. Космонавтов, ул. Леонова и зданиями по ул. Леонова, 16, Мира, 108 и 110, Давыдова, 7 и 15, ш. Космонавтов, 193а, б и в. Территория включает в себя гимназию №1 по ул. Леонова, 14.

В задании на выполнение инженерно-геодезических изысканий указано, что в границах рассматриваемого земельного участка планируется возвести многоквартирный жилой дом. Кроме этого, здесь появится объект капитального строительства социального назначения, либо возможна реконструкция здания гимназии.

В ноябре ООО «Строй-Комплекс» обратился в комиссию по ПЗЗ с просьбой установить территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 в отношении земельного участка по ул. Леонова, 10а. Застройщик планирует возвести здесь 24-этажный жилой дом с коэффициентом плотности 2,16. Проект был отправлен на публичные слушания.

По данным публичной кадастровой карты, площадь участка по ул. Леонова, 10а составляет 8,1 тыс. кв. м, он находится в частной собственности. Сейчас по данному адресу располагается двухэтажное административное здание. При этом участок находится в зоне среднеэтажной жилой застройки.

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