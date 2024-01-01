Алёна Бронникова «Девелопмент-Юг» планирует купить земельный участок на Леонова под застройку Для этого девелопер зарегистрировал новое юрлицо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми компания «Девелопмент-Юг» зарегистрировала новое юридическое лицо ООО «Специализированный застройщик «Леонова» для покупки земельного участка под застройку. По данным «Коммерсантъ-Прикамье», территория находится в микрорайоне Нагорный.

«Юридическое лицо создано для возможности приобретения нового земельного участка в Индустриальном районе Перми. Пока ведутся только переговоры о возможности приобретения участка», - цитирует издание «Девелопмент-Юг».

На данный момент застройщик готовится к возведению жилого комплекса на другом участке в Индустриальном районе. Приступить к работам по ул. Беляева, 17 планируется в третьем квартале этого года. Здесь будет построено около 40 тыс. кв. м жилья.

Кроме того, девелопер занимается комплексным развитием территории в микрорайоне Ива-1. Согласно представленному в 2022 году новому проекту, следующие дома будут рассчитаны на 250 тыс. кв. м жилья. А в январе краевое минимущества выдало разрешение на возведение бассейна по ул. Уинской. 70а. Также компания занимается строительством ЖК «Мы» в Кондратово.

По данным checko.ru, ООО СЗ «Леонова» зарегистрировано 16 января 2024 года соучредителем ООО СИК «Девелопмент-Юг» Алексеем Востриковым, которому принадлежит 70% доли, и учредителем строительной компании ООО «Ливингстон Строй» (30%). Основным видом деятельности компании является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.





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