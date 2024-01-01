Алёна Бронникова «Девелопмент-Юг» получил разрешение на строительство бассейна в Перми Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году Поделиться Твитнуть

Бассейн

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ООО Специализированный застройщик «Ива-Девелопмент» (входит в корпорацию «Девелопмент-Юг») получило разрешение министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельно бассейн сти Пермского края на возведение бассейна в микрорайоне Ива-1. Согласно реестру разрешений на строительство, документ был выдан 29 декабря.

Здание плавательного бассейна появится в Мотовилихе, в активно застраиваемом жилом районе Ива-1. Объекту будет присвоен адрес по ул. Уинской, 70а.

О своих планах по возведению ЖК и бассейна девелопер рассказал в 2022 году. Комплекс будет состоять из пяти жилых кварталов, общей площадью около 250 тыс. кв. м, с паркингом на 855 мест. Здание бассейна будет иметь две плавательные чаши (длина одной из них 50 м). Он будет рассчитан на детей до семи лет. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году и передать на безвозмездной основе в краевую собственность. Окончание всех работ рассчитано в 2029 году.

В конце декабря минимущества также утвердило проект планировки и межевания территории м/р Ива-1. Помимо жилья документ предусматривает строительство бассейна, ледовой арены и гипермаркета.

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