Елена Синица В микрорайоне Ива построят ЖК и бассейн Проект реализуют к 2029 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Девелопмент-Юг» планирует построить в микрорайоне Ива жилой комплекс и бассейн. Об этом сообщил директор филиала «Девелопмент-Юг» в Перми Алексей Скрипкин на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Комплекс будет состоять из пяти жилых кварталов, общая площадь которых составит порядка 250 тыс. кв. м. Также в планах организовать паркинг, рассчитанный на 855 мест.





Бассейн будет иметь две плавательные чаши, длина одной из них 50 м. Он будет рассчитан на детей не старше семи лет. Кроме бассейна, в спортивном комплексе будет тренажёрный зал, баня, сауна и общепит. Бассейн на безвозмездной основе будет передан в краевую собственность.





Бассейн планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, а завершить реализацию всего проекта — в 2029-м.





По решению совета проекту присвоен статус приоритетного.

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