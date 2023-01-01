Алёна Бронникова В Перми утверждён проект планировки территории на Иве Документ предусматривает строительство жилья, гипермаркета, ледовой арены и бассейна Поделиться Твитнуть

Проект межевания территории в микрорайоне Ива-1

В Перми утверждены проекты планировки и межевания территории в м/р Ива-1 в Мотовилихинском районе. Приказ об этом подписан главой краевого минимущества Ларисой Ведерниковой 27 декабря.

Проект межевания территории в микрорайоне Ива-1

Согласно документации, в квартале запланировано строительство жилых домов высотой до 10 и 16 этажей на семи участках, объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Общая площадь многоквартирной жилой застройки составит более 250 тыс. кв. м. Проект также предусматривает строительство плавательного бассейна на территории 1,1 га, ледовой арены на участке 1,2 га земли и зону площадок для физкультурно-оздоровительных занятий. Кроме того, на площади 5,7 га здесь появится гипермаркет строительных материалов.

Проект межевания территории в микрорайоне Ива-1

На данной территории реализуется несколько приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). Так, в прошлом году стало известно, что «Девелопмент-Юг» планирует построить в м/р Ива ЖК и бассейн. Комплекс будет состоять из пяти жилых кварталов, общей площадью около 250 тыс. кв. м, будет организован паркинг на 855 мест. Бассейн будет иметь две плавательные чаши (длина одной из них 50 м). Он будет рассчитан на детей до семи лет. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году и передать на безвозмездной основе в краевую собственность. Окончание всех работ рассчитано в 2029 году.

Концессионное соглашение по строительству ледовой арены было подписано в начале апреля 2023 года. Предполагаемая площадь застройки превысит 7 тыс. кв. м. Объект будет иметь два этажа и две ледовые площадки, трибуны будут рассчитаны на 250 зрителей. Построить его должны в течение 18 месяцев. К строительству приступили в сентябре.

Участок общественно-делового назначения 5,7 га был предоставлен «Ива-Инвест» в льготную аренду в 2021 году. Объём инвестиций в проект строительства «Магазин DIY «ЛеруаМерлен» Пермь-2» оценивался в 938 млн руб., в этом году он вырос до 1,3 млрд. Реализовать проект планировалось в 2023 году, но сроки передвинули на 2025 год. В ноябре в ПИП строительства внесены изменения. В частности, инициатора обязали построить разворотное кольцо на ул. Уинской и Ивинском проспекте, а также принято решение о переименовании проект на «ТЦ DIY «Мегастрой» и «Магазин садовой мебели». Проект будет реализован компанией «Ива-Инвест» и ООО «Мегастрой-П».

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