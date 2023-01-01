Алёна Бронникова Девелопер проекта по строительству ТЦ построит разворотное кольцо в пермском микрорайоне Ива Сроки строительства сдвинули на 2025 год Поделиться Твитнуть

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В приоритетный инвестпроект строительства «Магазин DIY «ЛеруаМерлен» Пермь-2» внесены изменения. В частности, инициатора обязали построить разворотное кольцо в микрорайоне Ива. Соответствующая информация отражена в протоколе заседания совета по предпринимательству Пермского края.

«Инициатор инвестиционного проекта обязуется обеспечить строительство кольца разворота на ул. Уинской и Ивинском проспекте», — отмечается в документе.

Кроме того, в ходе заседания было решено переименовать проект на «ТЦ DIY «Мегастрой» и Магазин садовой мебели». Проект будет реализован компанией «Ива-Инвест» и ООО «Мегастрой-П».

Земельный участок для возведения строительного гипермаркета в м/р Ива площадью 5 га был предоставлен «Ива-Инвест» в льготную аренду в 2021 году. Объём инвестиций оценивался в 938 млн руб., на данный момент он вырос почти на 400 млн и составил 1,3 млрд руб.

Строительство объекта планировалось завершить в 2023 году. Сейчас сроки реализации проекта сдвинули на 2025 год. Количество создаваемых рабочих мест — 207.

Согласно информации checko.ru, ООО «Мегастрой-П» зарегистрировано 17 октября 2023 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Генеральный директор — Эрик Акчурин. Организация учреждена Анной Ивановой, Владимиром Хавиловым и Юлией Макшанцевой, которые также являются учредителями ООО «Ива-Инвест».

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