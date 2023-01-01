Алёна Бронникова Суд в Прикамье отменил обеспечительные меры на строительство клубного дома «Строганов» Определение может быть обжаловано в течение месяца Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство ООО «Специализированный застройщик «Пермская» об отмене обеспечительных мер с клубного дома «Строганов» (ул. Пермская, 86). Соответствующее определение от 21 декабря было опубликовано в картотеке суда.

В конце декабря 2022 года фонд развития и поддержки экологических программ ДЗАТИ получил разрешение на возведение бизнес-центра на соседнем участке на ул. Пермской, 84, однако через три месяца краевое минимущества отозвало документ. Не согласившись с этим, застройщик обратился в суд.

Всего сейчас рассматривается три заявления ДЗАТИ. По одному из них ответчиками выступают минимущества Пермского края и ООО «Уральское управление строительной экспертизы». Фонд требует признать недействительными план соседнего земельного участка на ул. Пермской, 86, где ООО «СЗ «Пермская» возводит дом «Строганов», и положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию этого дома.

В ноябре суд удовлетворил требования ДЗАТИ о наложении обеспечительных мер в отношении строящегося дома на соседнем участке. Региональному управлению Росреестра запретили совершать регистрационные действия в отношении участка и объектов на нём, а ООО «СЗ «Пермская» и другим лицам — производить любые работы. Истец объяснил, если дом на смежном земельном участке будет построен раньше, чем фонд восстановит свои права, то будет лишён возможности реализовать свой проект.

Во втором заявлении ДЗАТИ просит признать недействительным приказ минимущества края об отмене выданного ему разрешения на строительство, а в третьем — обязать ООО «СЗ «Пермская» внести изменения в проектную документацию и предусмотреть противопожарную стену с восточного фасада.

Определение о снятии обеспечительных мер может быть обжаловано в течение месяца.

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